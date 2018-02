Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar ditën e sotme, denoncimin e një qytetari nga Lazarati, i cili tregon se kanë 4 ditë pa drita.

Në mesazhin e tij, qytetari thotë edhe pse janë të rregullt me pagesat, policia po bën terror ndaj tyre, dhe se vetëm Lazarati është pa drita në të gjithë qarkun e Gjirokastrës.

Reagimi i Berishës:

Terror shteteror me narkopolice, terr dhe erresire ndaj Lazaratit.

Kohe e maskarenjve!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“pershendetje zoti Doktor.. jam. nje banor i fshatit ..Lazarat po bhen 4 dit pa drita !

dhe cdo dit po na vijn ne shpi me polici dhe na bejnn teror per lekt te dritave … qe jemi te regullt me pages ne te gjith qarkun vetem Lazarati pa drita gjith te mirat”