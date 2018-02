Shefi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca në një konferencë të përbashkët me kryetarin e VV-së Albin Kurti tha se dje më 5 nëntor ka përfunduar afati kohor që i kanë dhënë institucioneve të Kosovës me kërkesat e parashtruara që të ketë një hetim të pavarur dhe ndërkombëtar për vdekjen në burg të Astrit Deharit. Ai pas kësaj ka paralajmëruar protesta kundër qeverisë Haradinaj.

“Fillojmë me një interpelancë për kryemininistrin ku i kërkojmë llogari pse s’ka marr vendime të duhura politike për hetimet. Ka kalur edhe afati prej 5 nëntoti, afëti prej 3 muajsh, ku ja kemi bërë me dije këto kërkesa qeverisë. S’përjashtohen as protestat, nëse qeveria si hap rrugë drejtësisë do jetë një reagim më i fuqishëm qytetar, po si përjashtoj që VV të thërrasë demonstratë , krejt këto varen nga vendimet dhe vullneti politik, nëse nuk hetohet rasti i Deharit”, u shpreh Konjufca.

Deputeti i Kuvendit të Kosovës më tej përmendi edhe disa kërkesat që kanë të bëjnë me shkarkimin e disa nga udhëheqësve nga institucionet përgjegjëse lidhur me këtë rast.

Sipas tij, ka pas vonesa të vazhdueshme të vullnetit politik për t’i hapur rrugë drejtësisë dhe të plotësohet kërkesa e vetme e familjes qe të ketë hetim ndërkombëtarë.