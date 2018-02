Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn në intervistën për Deutsche Ëellen nuk pranon të ndajë vendet e Ballkanit në grupe, kush do hyjë i pari apo kush më me vonesë në Bashkimin Europian. Çdo gjë varet nga reformat dhe nga aftësia e politikanëve.

Deutsche Welle: Ka probleme të mëdha në Ballkanin Perëndimor korrupsion, probleme kufijsh, probleme ekonomike. Çfarë ju bën optimist, se disa nga këto vende do të mund jenë pjesë e BE nga viti 2025?

Johannes Hahn: Flasim për një rajon prej rreth 18 milionë banorësh, një rajon i rrethuar nga vende anëtarë të BE-së, një rajon ende i brishtë, që në një mënyrë nuk ofron perspektivë ekonomike e njerëzit largohen këto vende. Mendoj se është në interesin e BE që të eksportojë stabilitet me qëllim që te pengohet instabiliteti. Kjo është diçka që njerëzit në rajon e meritojnë, edhe njëherë është në interesin tonë që të shmangim rrjedhjen e trurit nga këto vende. Këto janë arsyet pse po flasim këtu për perspektivën europiane të rajonit.

Pse mendoni se problemet e mëdha që ka ky rajon do të zgjidhen deri në vitin 2025?

Viti 2025 është thjesht përcaktim indikativ, nëse doni kështu një motivim, një ambicie për vendet që janë të afta të përmbushin detyrat që kanë. Kjo është e mundur, ndryshe nuk do ta bënim propozimin. Çështja kryesore është që çdokush e ka të qartë se stabiliteti i këtij rajoni, pajtimi mes këtyre vendeve, është i arritshëm vetëm me perspektivën europiane. Prandaj është në interesin europian të punojnë për integrimin për të shmangur destabilizime të tjera.

Nëse shikoni dokumentin që prezantoni sot, çfarë do të thonit, cili është problemi kryesor që ka Ballkani Perëndimor sot, korrupsioni?

Vërtet korrupsioni është një nga problemet më të mëdha, problemi tjetër të paktën në disa pjesë të rajoni është mungesa e perspektivës ekonomike, por në një mënyrë të dyja janë të lidhur me njëra-tjetrën. Ju do mund të tërhiqni investitorët e huaj, vetëm nëse, keni stabilitet dhe besueshmëri në sistemin e drejtësisë. Zhvillimi ekonomik është shumë i rëndësishëm për këto vende.

Nëse shikoni drejt vendeve, për të cilat flitet sot, cilat mendoni se janë aq përpara, sa ta shohin si realiste vitin 2025 për anëtarësim?

Sinqerisht sot nuk do ta ndaja askënd, pra se këto apo ato vende do ta kalojnë finishin të parët. Sigurisht sot Serbia dhe Mali i Zi i kanë ndërkohë të hapura negociatat e anëtarësimit, pra mund të thuhet se këto janë më të avancuarat, por ne jemi realisht në një fazë të hershme dhe është vërtet herët për të parashikuar diçka.

A jeni të kënaqur me progresin që kanë bërë vendet e Ballkanit Perëndimor. Serbia e Mali i Zi marrin një perspektivë konkrete?

Sigurisht, ndryshe nuk do të ishim këtu ku jemi. Kur kemi filluar negociatat me Serbinë, kjo solli një rritje të interesit të investimeve në Serbi pra për shkak të stabilitetit. Edhe nëse shikoni tani rastin tragjik të vrasjes në veri të Kosovës, disa vite më parë kjo ngjarje do të kishte çuar ndoshta në dhunë. Këtë herë të dy presidentët, kapën telefonin dhe i telefonuan njëri-tjetrit, gjetën fjalë të përgjegjshme dhe për fat të mirë, asgjë nuk ndodhi.

Por nëse do të vinit bast, kush mendoni se do të anëtarësohet në vitin 2025?

Thashë që nuk do të vija baste, se kush është i pari nga këto vende, sepse vërtet që varet nga vullneti politik dhe aftësia e politikanëve që të bëjnë progresin e nevojshëm. Edhe një herë për disa vende në rajon kjo është e mundshme, e qartë, por është ende një rrugë e gjatë.