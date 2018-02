Samsung e ka lansuar modelin e ri të Galaxy S9 dhe Galaxy S9 Plus më vonë gjatë muajit. Pajisja do të zyrtarizohet në një ngjarje mediale që do të mbahet më 25 shkurt të këtij viti në Kongresin Botëror Mobil, ndërsa shitjet do të fillojnë gjatë muajit mars.

Sikurse me lansimet e shumta të telefonave të famshëm, edhe me Galaxy S9 dhe Galaxy S9 Plus ka ndodhur klonimi i tyre para lansimit zyrtar dhe kjo mund të shihet në videon e mëposhtme.

Siç mund ta shohim nga videoja, dizajni i këtij telefoni të rremë – kloni i Samsung Galaxy S9 është i ngjashëm me dizajnin e shfaqjeve të rrjedhura që kemi parë. Megjithëse version i klonuar duket se ka korniza më të mëdha se pajisja përfundimtare do të ketë.