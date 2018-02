Në bazë të të dhënave të fundit të institutit Republikan për statistika, rroga mesatare neto pa tatim dhe kontribute për mujain nntor 2017 nëv rrethin e Pçinjës ka qenë 37,190 dinarë.

Sa i përket Preshevës, rroga mesatare në komunë është 34.988 dinarë ndërsa në Bujanoc 33.785 dinarë.

Rroga me mesatare më të madhe në rrethin e Pçinjës është në Vranjë me 35.117 dinarë ndrsa mesatarja Republikane supas këtij instituti është 47.575 dinarë ndërsa rroga mesatare bruto me 65.609 dinarë./presheva.com/