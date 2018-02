Mbështetje në procesin për zgjidhje të kontestit me Greqinë sot pasdite dha edhe presidenti i Republikës së Turqisë, Rexhep Taip Erdogan në takimin me kryeministrin Zoran Zaev, i cili me delegacionin parlamentar ndodhet për vizitë zyrtare në Turqi. Presidenti i Turqisë vlerësoi se kjo është mirë për Ballkanin dhe për perspektivat euroatlantike të Republikës së Maqedonisë, transmeton Medial.mk.

Shërbimi qeveritar për shtyp kumtoi se në takimin me Erdogan, ku kryeministri Zaev ishte i shoqëruar nga ministri pa resor Adnan Qahil, u konstatua se dy vendet miqësore kanë potencial për avancim të bashkëpunimit ekonomik përmes rritjes së investimeve turke si dhe përmes nismave të reja nga ana e Maqedonisë.

Presidenti i Turqisë, Erdogan, e mbështeti nismën e kryeministrit Zaev për rritje të kuotave për eksport të mishit të qengjit dhe të viçit në Turqi, ndërkaq paralajmëroi edhe se këtë qëndrim do t’ia transmetojë Qeverisë së Rpeublikës së Turqisë. Ai shprehi mbështetje dhe inkurajim për biznesmenët turq për të investuar në Maqedoni.