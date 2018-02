Ministri i Jashtëm Gjerman, Sigmar Gabriel, shpjegon gjatë takimit me Presidentin serb, Aleksander Vuçiq, pse s’ka shteg për hyrje në Bashkimin Evropian, pa pajtim me fqinjët. Ai ka thënë se nëpër një rrugë të tillë ka kaluar edhe Gjermania, por pajtimi me shtetet tjera i ka hapur derën në BE.

Kryediplomati gjerman, i cili para se të vinte në Prishtinë për një vizitë dyditore, ka qëndruar në Beograd, për t’i dhënë leksione se si ndodhë pajtimi me popuj tjerë, duke përmendur gjenocidin të kryer nga Gjermania.

“Bashkimi Europian është një shembull, ku (edhe) nga hasmëritë më të mëdha, nga luftërat më të mëdha, bilës edhe nga një Gjenocid i ushtruar – organizuar nga ne Gjermanët – megjithatë mund të ngjizet një partneritet, biles edhe një miqësi”, ka thënë Gabriel.