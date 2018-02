Kryeministri i Malit të Zi, i cili qëndron për vizitë në Kosovë, pas takimit me homologun e tij kosovar, Ramush Haradinaj, deklaroi se “si miq të vërtetë kërkojnë zgjidhjen më të mirë për ratifikimin e Marrëveshjes së Demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi”, raporton Anadolu Agency (AA).

Pas takimit midis delegacioneve të të dy vendeve, kryeminsitri Markoviç në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Haradinaj, tha se Mali i Zi me Kosovën nuk kanë probleme, por se ekzistojnë disa çështje të hapura për të cilat zgjidhje do të gjindet në frymën e bashkëpunimit.

Markoviç, në pyetjen e gazetarëve theksoi se çështja e demarkacionit në kuvendin malazez është e përfunduar, por se ajo marrëveshje nuk është ratifikuar në kuvendin kosovar.

“Mali i Zi, si një fiqnj i mirë dhe miqësor, do të ndihmojë në zgjidhjen e kësaj çështjeje, të arrijmë në një marrëveshje për kufirin shtetëror. Ne nuk duam që në këtë moment disa dallime të shndërrohen në një problem apo pyetje e hapur. Pra, ne biseduam për atë me qëllime të mira, si miq të vërtetë dhe për vazhdimin e dialogut që tashmë e kemi dhe i cili do të na sigurojë gjetjen e një zgjidhjeje më të mirë në mënyrë që të kemi marrëveshje të ratifikuar dhe që Kosova të ketë një mundësi të re dhe të madhe kur bëhet fjalë për integrimin evropian”, deklaroi Markoviç.