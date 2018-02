Ato që ka raportuar ditëve të fundit Gazeta Express, për ndarjen e Kosovës, janë raportuar sot edhe në një artikull të gazetës prestigjioze britanike The Guardian. Sipas gazetës londineze që thirret në diplomatë dhe politikanë, me këtë opsion në tryezë, vendit po i përgatitet një skenar i tmerrshëm: Veriu i Kosovës i bashkohet Serbisë, në këmbim të ulëses së Kosovës në Kombet e Bashkuara.

Gazeta britanike ka publikuar një shkrim të gjatë për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në artikull kanë folur Hashim Thaçi, Edi Rama, Bernard Kushner dhe figura tjera për sfidat dhe arritjet e Kosovës, por edhe diplomatët në kushte në anonimiteti. Sipas, The Guardian, përfaqësuesit diplomatikë kanë treguar se ndarja e Kosovës është në tryezën e bisedimeve, në një modalitet të rrezikshëm: Veriu i bashkohet Serbisë, në këmbim të ulëses së Kosovës në OKB.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mohuar ditë më parë se po diskuton me autoritetet serbe për ndarjen por disa herë në deklaratat e tij ka thënë se pas fundit të bisedimeve me Serbinë vendi do të mbajë një referendum pa specifikuar se për cka.

“Bisedat off the record me diplomatë dhe politikanë për ndarjen e mundshme të Kosovës – Serbia duke mbajtur veriun dhe këmbim të ulëses për Kosovën në OKB – janë rritur muajve të fundit” shkruan The Guardian.