Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli thotë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi do të ndodhë. Seanca është caktuar për të dielën në orën 18:00.

Por se a do ta ketë përkrahjen e Listës Serbe, e cila sot nuk qe e pranishme në mbledhjen e Kryesisë, Veseli tha se “Kosova është shtet sovran, nuk do ta lejojmë askënd të na nëpërkëmbë. Qytetarët e Kosovës duhet të jenë më të vetëdijshëm, mos të futen në kthetra të manipuluesve. Nuk do t’i nënshtrohem presionit të askujt”, tha ai.