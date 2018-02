Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, ka refuzuar dekoratën presidenciale të akorduar nga presidenti Hashim Thaçi, me arsyetimin se ajo nuk i bën nder as atij, as asnjë luftëtari të UÇK-së.

Selimi përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook ka thënë se nuk mund të marrë dekoratë nga ai që shet tokë të Kosovës dhe idealet e luftës së UÇK-së.

NA PASKA DEKORUAR “PRESIDENTI”!

Pashë në media një liste të gjatë të të dekoruarve dalë nga zyra e Presidentit të Kosovës me rastin e 10 Vjetorit të Pavarësisë. Aty pashë edhe emrin tim.

Por, unë REFUZOJ të pranojë dekoratë nga një person si Thaçi.

Dekorata e dhënë prej tij nuk më bën nder as mua e as ndonjë luftëtari të UÇK-së.

Refuzoj të pranojë dekoratë nga ai i cili shet tokë të Kosovës sot ashtu sic deri më tani i shiti idealet e luftës se UÇK-së.