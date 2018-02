Chelsea dhe Barcelona do të luajnë të martën ndeshjen e parë të fazës së eliminimit direkt në Ligën e Kampionëve. Ndeshja që do të zhvillohet në Londër do të jetë e rëndësisë së lartë për të dy klubet që aspirojnë të mos eliminohen kaq herët nga gara më e madhe në nivel klubesh.

Por, ndërkohë që klubi londinez luan sonte ndeshjen e kësaj fundjave, Barcelona do të luajë nesër pasdite, që i bie se katalanasit do të kenë një ditë më pak kohë për të përgatitur ndeshjen e së martës që luhet në ‘Stamford Bridge’.

Për këtë ka folur edhe trajneri i Barcelonës, Ernesto Valverde, i cili ka thënë që do t’i pëlqente sikur edhe Barcelona ta luajë që sonte ndeshjen e fundjavës, në mënyrë që koha për t’u përgatitur për të martën të jetë e njëjtë me rivalët nga Londra.

Përveç kësaj ndeshjeje, të martën zhvillohet edhe ndeshja në mes të Bayernit dhe Besiktasit në Gjermani, kurse të mërkurën zhvillohen ndeshjet Sevilla – Man. United e Shakhtar-Roma.