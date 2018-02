Kjo ka ardhur pas publikimit në faqen e saj në Instagram të një bluze me logo të dizajnuar enkas për 10 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

“Herët apo vonë do të humbni mbështetjen amerikane, e më pas do të merrni fund. Kosova – tokë e shenjtë serbe. Gjithmonë ka qenë ashtu, dhe gjithmonë do të mbetet kështu”, ka shkruar një komentues serb.

Të tjerë thanë se karriera e saj në Serbi kishte mbaruar dhe se ajo nuk vlene mw asnjë për ta.

Rita Ora, me fjalë të tjera, shprehu gatishmërinë e saj për të ardhur dhe kënduar në Prishtinë, si një dhuratë për Republikën e Kosovës për jubileun e madh.