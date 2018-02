Procedura e ligjit për gjuhët ngeci në Kuvendin e Maqedonisë dhe ende nuk dihet se kur do të vazhdojë.

Lideri i BDI-së Ali Ahmeti kërkoi durim. Ai tha se, kur kemi pritur 150 vjet duhet të presim edhe ca ditë.

“Kemi pritur 150 vjet, do presim edhe ca ditë”, me këto fjalë Ahmeti, siguron opinionin se është çështje ditësh kur do të përfundojnë procedurat parlamentare për ligjin për shqipen.

“Ajo është çështje kohe…”, tha Ahmeti, shkruan tv21.tv

Ahmeti tha se nuk do të mundohet ta bind kreun e opozitës që t’i tërheq amendamentet, por shtoi se ata duhet të bashkëpunojnë që të miratohen ligjet që e çojnë vendin drejt Bashkimit Evropian.