Nesër në Serbi shkon ministri rus i Punëve të jashtme Sergej Lavrov.

Ndër takimet e shumta që do të zhvillojë me zyrtarë serbë gjatë dy ditëve, temë bisedash do të jetë edhe Kosova.

“Lavrov dje ka thënë se Rusia do të jetë gjithmonë me Serbinë lidhur me çështjen e Kosovës dhe ajo do ta përkrahë çdo zgjidhje që Serbia e merr vetë lidhur me të”, ka thënë për rts ministri serb Nenad Popoviq.