Qeveria në mbledhjen e saj të 55-të ka miratuar disa propozim-ligje. Dritë jeshile ka marrë edhe propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Shërbime mediale audio dhe audiovizuale.

Qëllimi kryesor i këtij ligji është departizimi dhe profesionalizimi i servisit publik dhe trupit rregullator Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale. Me propozim-ligjin e ri në sferën e medias, televizioni publik RTVM do të jetë me program 24 orësh në gjuhën shqipe, gjegjësisht kanali i dytë i RTVM, programi i radios në shqip 24 orë në kuadër të RTVM, themelimi i kanalit satelitor, po ashtu në shqip 24 orë, etj. Po ashtu janë sjellë ndryshime edhe për vendimarrje të dyfishtë për programet me interes të vecantë në Këshillin e ASHAA. (INA)