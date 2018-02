Deri në fund të vitit do të ketë edhe një rritje të rrogave dhe pensioneve, ka thënë presidenti Vuçiq, duke thënë se kjo rritje do të jetë rreth 10 deri 12%.

“Nëse rritet minimalja për 11%, unë ende pres dhe jam i lumtur për këtë që do të kemi edhe një rritje të rrogave në sektorin publik dhe pensioneve. Edhe nëse shkojmë me 10%, dhe shpresoj që po, do të bisedoj me kryeministren, në 12% rroga mesatare do të bëhet 480 euro dhe nëse kjo nuk është dallim i madh me atë 336 euro..” ka thënë presidenti Vuçiq./presheva.com/