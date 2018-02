Pa marrë parasysh se kush do të jetë trajner sezonin e ardhshëm, Bale dhe Benzema do të largohen.

Menaxherëve të këtyre dy lojtarëve iu është paralajmëruar se për ta nuk do të ketë vend në ekip sezonin e ardhshëm. Real planifikon që të sjell sulmues të ri edhe nëse Zidane mbetet trajner, kështu që nuk mund ta ndaloj këtë shitje.

Kështu që “9” do të largohet pas nëntë viteve.

Flitet që Benzema do të përfshihet në çfardo marrëveshje, të jetë “kusur” për shkëmbim lojtarësh, dhe ai është nervoz për këtë situatë të krijuar. ai ka shenuar 188 gola për Los Blankos por dhe ka asistuar shumë gola të Ronaldos.

Kjo është sezona më e dobët e tij, ka shenuar vetëm 7 gola, vitin e parë kishte shenuar 9 gola, por atherë nuk ka qenë standard pasi Gonzalo Higuain ka pasë përparësi.

Benzema mban shpresë për ndonjë ofertë nga Parisi, përmendet Liga amerikane po edhe klubet kineze do të tentojnë ta blejnë ku do të fitoj rreth 20 milionë euro për sezonë, dyfish sa në Real.

Me Bale situata është më e komplikuar. Atë duan të shkëmbejnë me Hazard dhe shtesë të holla, mirëpo Chelsea nuk është i interesuar. Tottenham dëshiron ta kthej, mirëpo nuk mund ta paguajnë sa kërkon Reali dhe ti ofrojnë rrogë më të madhe se sa te Real Madridi.

Bale nuk ngutet, ai dëshiron që të transferohet në Manchester United, mirëpo me ardhjen e Sanchezit, Mourinho nuk dihet se a do të jetë i interesuar.

Real Madridi është i gatshëm ta shkëmbej me De Gean, po edhe me Curtois me Chelsea pasi po kërkojnë portier, po kjo do të shkoj vështirë. Si do të që të jetë, Bale ka marrëveshje dhe do të presë të plotësohen kushtet. Kontratë ka edhe Benzema, por ai do të përballet me largim.