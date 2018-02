Doganierët në vendkalimin kufitar Gradina, në dalje të Serbisë kanë zbuluar 50.000 euro të palajamëruara, udhëtari të cilat i kishte fshehur në xhepin e setrës.

Paratë janë zbuluar kur në kontrollë është paraqitur vetura e tipit “Audi” me targa të Bosnës me të cilin nga Tutini për në Turqi po udhëtonte 37 vjeçarja me shtetësi serbe dhe 3 meshkuj, siç kishin deklaruar po udhëtonin për Turqi për të blerë tekstil.

Në pyetjen e doganierit se a kanë diçka për të lajmëruar, ata kishin thënë se secili i ka nga 10.000 euro dhe diçka “më shumë”.

Kur është pyetur se sa janë “diçka më shumë”, përgjigja ka qenë se bëhet fjalë për 50.000 euro, të cilat njëri nga udhëtarët i kishte fshehur në xhep të setresë. Pas numërimit bëhej fjalë për shumë prej 49.950 euro.

Paratë e palajmëruara janë mbajtur pasi udhëtarët nuk i kishin lajmëruar që mbajnë me veti./presheva.com/