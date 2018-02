Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati shprehet se Shqipëria dhe vendet e tjera të Rajonit mund t’i bashkohen BE-së brenda një 10 vjeçari dhe kjo sipas tij është realiste. Në një intervistë për Reuters, kreu i diplomacisë paralajmëroi në të njëjtën kohë se në BE, diskutohet gjithnje vetëm kostoja e zgjerimit të Bashkimit Europian me vendet e Ballkanit Perëndimor.

“Nuk kam dëgjuar qe të flasë dikush për koston e moszbatimit”, shprehet ai.

Në sfond qëndrojne rezervat e disa shteteve të BE-se kundër pranimit të Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës.

“Por ne po flasim këtu për një rajon që është gjeografikisht qartësisht pjesë e Evropës “, tha Bushati.

Në fillim të shkurtit, Komisioni i BE -se i ka hapur gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor mundësinë për t’u bashkuar me BE-në, deri në vitin 2025, por në të njëjtën kohë ka bërë thirrje për përpjekje më të mëdha për reforma. Bisedimet janë hapur tashmë me Serbinë dhe Malin e Zi. Sipas informacioneve të Bushatit, Shqipëria qëndron pak para fillimt të çeljes së bisedimeve të pranimit.