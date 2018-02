Pasditen e së dielës Shqipërinë pritet që ta vizitojnë Presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker dhe Komisioneri i Zgjerimit, Johannes Hahn.

Dy zyrtarët e lartë do të qëndrojë deri mesditën e së hënës, ndërsa do të zhvillojnë takime me drejtuesit më të lartë të shtetit shqiptar. Juncker dhe Hahn do të vendosin theksin gjatë vizitës në Shqipëri te zbatimi i reformës në drejtësi në prag të rekomandimet të hapjes së negociatave, që pritet të marrë dritën jeshile në qershor.

Pas Shqipërisë, dy zyrtarët e lartë do të zhvillojnë një tur edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Nga e diela e deri të mërkurën (26 shkurt – 01 mars 2018) presidenti i Komisionit të BE-së, Jean Claude Juncker, do të vizitojë vendet e Ballkanin Perëndimor.