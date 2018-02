Një vrasje e dyfishtë ka ndodhur dje në Cyrih të Zvicrës, ku një italian e ka vrarë së pari gruan e tij e pastaj edhe vetën.

Siç raportojnë mediat atje, vrasësi me nënshtetësi italiane, Danilo Nuzzo (38 vjeçar), sot rreth orës 14:30 ka gjuajtur me armë bashkëshorten e tij po ashtu me nënshtetësi italiane, Irene Rizzo (35 vjeçare), në qendër të Cyrihut.

Akoma nuk dihet shkaqet e tragjedisë, derisa dyshohet për tradhti. Gruaja ishte nëpunëse në një filial të bankës UBS dhe ngjarja ka ndodhur pikërisht përpara godinës. Gruaja ka vdekur përpara hyrjes së bankës, ndërsa disa metra larg saj bashkëshorti i ka dhënë fund jetës duke u vetëvrarë.

Duket që burri i ka kaluar ditët e fundit në Itali dhe pikërisht një ditë përpara tragjedisë është kthyer në Zvicër. Policia e qytetit zviceran ka hapur një hetim për ngjarjen.

Hetimet po udhëhiqen nga zyra e prokurorit publik atje dhe nga policia kantonale e Cyrihut.