Kryeminsitri Zoran Zaev paralajmëron rekonstruim të kabinetit qeveritarë dhe rritjen e shumicës parlamentare. Rritje a numrit të deputetëve të shumicës parlamentare ka për qëllim stabilizimin e punës së kuvendit tha Zaev i cili shfaqi shpresë se edhe opozita do të kthehet në kuvend.

“Do të ketë rekonstruim sepse do të rritet numri iu deputetëve në grupin parlamentar. Bisedojmë me deputet, medoj se duhet të mundësojmë stabilizim të kuvendit në shum aspekte. Shpresoj se edhe opozita do të kthehet shpejtë në Kuvend, por edhe numri i deputetëve të shumicës parlamentare duhet të jetë më adekuat që të mos ket ndërprerje të seancave” – tha kryeministri i vendir, Zoran Zaev.

Zaev nuk dha detaje nëse shumcicën parlamentare do të rris me kalimin e deputetëve të opozitës maqedonase në taborrin e shumicës, apo me përfshirjen e partive opozitare shqiptare në kabinetin qeveritar.