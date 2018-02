Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta priti delegacionin e lartë të Komisionit Evropian, të kryesuar nga Presidenti i Komisionit, Jean-Claude Juncker, me pjesëmarrjen e Komisionerit për Politikën e Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit, Johannes Hahn.

Në takim, Meta, përveçse e vlerësoi si shumë të rëndësishme dhe inkurajuese këtë vizitë për Shqipërinë, kërkoi nga ky delegacion heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës sa më shpejtë që të jetë e mundur.

“Duke u ndalur te zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, Meta inkurajoi heqjen sa më parë të regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës, me besimin se Marrëveshja për Demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të përmbyllet së shpejti me sukses”, thuhet në njoftimin për media të Presidencës shqiptare.