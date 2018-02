Disa ditë para prezantimit të yjeve të reja të serisë Xperia, janë publikuar fotografitë e modeleve të reja Xperia X72 dhe X72 Compact.

Pasuesi i X71 do të ketë ekran 5,7“, ndërsa versioni më i vogël do të ketë ekran prej 5“. Telefonat do të punojnë në sistemin operativ Android Oreo dhe janë të pajisur me kamerën prej 19 MP, të cilën e posedon modeli premium XZm, transmeton KosovaPress.Skaneri për gishtërinj ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes, dhe ka edhe mundësinë e mbushjes pa tela.