Aksioni më i fundit i policisë dhe doganave në Shqipëri që çoi në sekuestrimin e mbi 600 kg kokainë, sasia më e madhe e kokainës e sekuestruar ndonjëherë në Ballkan tregon vullnetin e qeverisë shqiptare, në luftë kundër krimit të organizuar. Kjo ishte deklarata e kryeministrit shqiptar Edi Rama nga Sofia, i cili theksoi se ky ishte një operacion i mirëfilltë i policisë dhe doganave shqiptare, pasi droga kishte kaluar disa kufij derisa mbërriti në Shqipëri ku u sekuestrua nga doganat.

“Operacioni më i fundit i agjensive tona ligjzbatuese, hetimi doganor dhe Policia e Shtetit me mbështetjen e prokurorisë, pati një jehonë shumë pozitive dhe u vlerësua me pozitivitet maksimal duke patur parasysh që ngarkesa e kapur përbën jo vetëm një sasi që është më e madhja e kapur ndonjëherë prej nesh, por një sasi që përpara se të vijë në vendin tonë ka kaluar në portete BE ashtu sikundër ishte po kaq e rëndësishme vetëdija dhe nënvizimi i kësaj vetëdije se ky ishte një operacion mirëfilli i agjencive tona ligjzbatuese pas një sinjalizim në këtë rast nga partnerët” tha Rama.