Mosratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit këtë të mërkurë por edhe në të kaluarën ka dëshmuar edhe njëherë paaftësinë e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të pasur një konsensus të përbashkët rreth çështjeve të mëdha nacionale.

Ndonëse javën që lamë pas partitë e koalicionit qeverisës PDK-AAK-NISMA arritën një marrëveshje me LDK-në për të votuar ratifikimin e demarkacionit, kjo nuk bëri që Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe të ndryshojnë qëndrim.

Madje në ditën kur duhet të votohej demarkacioni me Malin e Zi filluan akuzat ndërmjet AAK-së e LDK-së për ndryshim fjalësh në tekstin e përpiluar në Komisionin për Punë të Jashtme.

Ende nuk është e qartë se si do të reflektohet kjo në ditën kur do të ndodhë votimi për demarkacionin. Për dallim nga koalicioni qeveritar PDK-AAK e NISMA, Lista Serbe që është pjesë e Qeverisë nuk ka precizuar qëndrimin e saj rreth demarkacionit. Madje është raportuar se me kërkesë të kësaj partie është kërkuar shtyrja e votimit për javën e parë të muajit mars duke u përmendur edhe zv.kryeministri Behgjet Pacolli si personi që ka ndërmjetësuar për këtë shtyrje të votimit të demarkacionit./telegrafi/