Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një pjesë të intervistës për BBC-në të publikuar gjatë ditës së sotme, ka folur për çështje të ndryshme që preokupojnë Kosovën që prej shpalljes së Pavarësisë dhjetë vjet më parë.

Haradinaj, i pyetur për faktin se sa e penalizon Kosovën që nuk është njohur ende nga pesë vende të BE-së, u shpreh se ky nuk është fundi i projektit të Kosovës dhe se shteti është në rrugë të drejtë për anëtarësim në OKB.

“Mendoj që ky nuk është fundit i projektit tonë, sot jemi anëtarë të shumë Organizatave Ndërkombëtare dhe shumë shtete të rëndësishme e kanë njohur Pavarësinë tonë, është e vërtetë që nuk na kanë njohur pesë shtete të Evropës ende, mirëpo unë mendoj se jemi në rrugë të drejt për anëtarsimin në OKB, por gjithsesi, nuk do të ndalemi këtu”, tha Haradinaj.

Haradinaj shtoi se hap kyç për normalizim të raporteve me Serbinë është forcimi i argumenteve dhe i Kushtetutës së Kosovës, duke përfshirë edhe rishikimin e gjendjes së serbëve të Kosovës.

“Duhet të forcojmë argumentet tona në raport me Serbinë, gjithashtu duhet edhe forcimi i mëtejshëm i Kushtetutës sonë, mirëpo duhet edhe rishikimi i gjendjes së serbëve të Kosovës”, tha ai.

Haradinaj pati kritika të forta nga gazetari i BBC-së i cili i tha atij që sa ishte në opozitë ishte pro Gjykatës Speciale, ndërsa me dalje në pozitë ai befasisht doli kundër saj, në këtë mënyrë duke rrezikuar edhe përspektivën evropiane të Kosovës, raporton lajmi.net.

Në anën tjetër Haradinaj u përgjigj se anash respektimit të vendimeve të OKB-së, është e natyrshme që kjo Gjykatë Speciale të përballet me kritika të shumta, dhe çështja kryesore në këtë rast është fakti që kjo është tentativa e katërt për sjelljen e drejtësisë në Kosovë, me tentativën e katërt që ai e quan një Gjykatë një etnike.

“Kosova ka qenë e hapur për të kaluarën, për të vërtetën dhe për të drejtën e viktimave të luftës, OKB-ja është marrë gjatë gjithë kohës me gjykimin e të dyshuarve për krime lufte, njerëzit në botë duhet të dijnë që kjo është tentativa e katërt për të sjellur drejtësi në Kosovë, e para ishte e Kombeve të Bashkuara, e dyta ishte Gjykata e Hagës, ndërsa e treta është Gjykata e EULEX-it. Kosova respekton Gjykatën Speciale, mirëpo është e rëndësishme të shprehet se kjo Gjykatë do të përballet me kritika të shumta edhe nga shumë ekspertë ligjor të se drejtës ndërkombëtare”, theksoi ai.