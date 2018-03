Kapja e sasisë rekord të kokainës pak ditë më parë në Durrës u trajtua si një operacion i rëndësishëm i policisë dhe bëri jehonë të madhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Së fundmi këtë ngjarje e ka pasqyruar edhe portali “EU Reporter”, i cili i ka kushtuar një artikull të gjatë këtij aksioni.

Duke u bazuar tek deklaratat e autoriteteve shqiptare, në shkrimin e portalit që e ka selinë në Bruksel dhe merret me politikat e Bashkimit Evropian sekuestrimi i kësaj sasie të madhe të drogës cilësohet si një mesazh pozitiv dhe përparim në luftën kundër krimit të organizuar. “Të mërkurën, policia shqiptare kapi në Durrës 613 kilogramë kokainë, të mbështjellë në 528 paketa, të gjetura të fshehura nën dyshemenë e një kamioni të ngarkuar me banane, që mbërrinte nga Kolumbia. Operacioni i suksesshëm është kryer pavarësisht mungesës së ndonjë sinjali nga vendet evropiane ku ngarkesa kalonte përpara se të arrinte në portin e Durrësit. Autoritetet thonë se sekuestrimi këtë javë nga sasia më e madhe e kokainës e gjetur ndonjëherë në Shqipëri, me një vlerë të parashikuar prej 180 milionë euro, është një shembull i përparimit në trajtimin e problemit të krimit të organizuar dhe luftës ndaj tij. Shteti ish-komunist i Ballkanit është nën presionin e rëndë perëndimor për të rritur luftën kundër trafikimit të drogës dhe formave të tjera të krimit të organizuar, si pjesë e përpjekjes së saj për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian”, shkruan “EU Reporter”.

Krimi i organizuar dhe hapja e negociatave

Në kuadër të këtij operacioni policor, portali pranë Brukselit e ndal theksin tek lufta kundër krimit të organizuar. Sipas “EU Reporter”, vendi ynë ka bërë përparim në këtë pikë duke miratuar një paketë reformash të rëndësishme, por kërkon që të vijohet puna edhe më tej për tu pranuar në BE. Ndërkohë në artikull nënvizohet se Shqipëria ka pësuar ndryshime sepse nuk është më si në të kaluarën kur krimi i organizuar pengonte rrugën drejt familjes evropiane.

Përmes këtij evidentimi, siç duket portali pranë Brukselit po paralajmëron çeljen e negociatave për vendin tonë. "Pozicionuar në udhëkryq midis Evropës Lindore dhe Perëndimore, Shqipëria ka qenë një vend burim për marijuanë, si dhe një rrugë tranzite për kokainë dhe heroinë për tregjet evropiane. Partitë qeveritare të Shqipërisë, megjithatë, kanë miratuar një paketë reformash, përfshirë trajtimin e krimit të rëndë, i cili plotëson një kusht kyç të Bashkimit Evropian për të filluar negociatat e pranimit. Në të kaluarën, rritja e krimit të organizuar në vendin e vogël juglindor me bregdetin e saj të gjerë përgjatë Adriatikut, shihej si një pengesë për kredencialet e anëtarësimit në BE. Është një vend që tashmë përballet me shumë sfida.

Deklaratat e ndërkombëtarëve

Teksa përmes pasqyrimit të ngjarjes së kapjes së 613 kg kokainë në Durrës, “EU Reporter” lëshoi një mesazh për hapjen e negociatave për pranim në BE, në shkrim janë bashkangjitur edhe deklaratat e disa ndërkombëtarëve të rëndësishëm të cilët kanë folur me tone pozitive për Shqipërinë. Mesa duket, portali lë të nënkuptohet se momenti historik për vendin tonë është shumë pranë. “Knut Fleckenstein, ka lavdëruar përpjekjet e Shqipërisë për të luftuar krimin e rëndë. Edhe Komisioneri i Johannes Hahn gjithashtu ka shprehur optimizëm në lidhje me procesin e reformës”, shkruhet në artikullin e “EU Reporter”./Mimoza IBRA