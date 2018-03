“Dua të kem një dhomë, dhe të kem ushqim”, tha Belkiza Mehmed. Të rrallë janë fëmijët si Belkiza që nuk e duan borën. Jo se nuk i gëzohen, por nga frika se mund tua rrëzoj barakën të cilës i thonë shtëpi.

Shtëpia është e çarë nga të gjitha anët, bazamenti mezi po mban shtëpinë, e nuk është më mirë as çatia.

Ardiana është ndarë nga burri para 10 vjetësh, prej asaj dite jeton vetëm me vajzën dhe vëllain e saj i cili siç thotë Ardiana edhe pse i ri mundohet të punojë.

Nëna, Ardiana, po mundohet që disi ta sigurojë bazamentin e shtëpisë, që mos të mbesin në rrugë.

Përveç ilaçeve në frigoriferin e nënës Ardianës nuk mund të gjesh shumë gjëra tjera.

Nuk ka shumë gjëra as në kuzhinë

Hanë kur kanë, e sëmundjet presin që të kalojnë vetvetiu, sepse për ta është luks për të shkuar në mjek.

“Kush na sjell ushqim për të ngrënë atë e kemi. Edhe Belkiza më shumë është në shtëpi se sa në shkollë. Më shumë është e sëmurë. Ajo po kërkon, unë si nënë para vajzës po mundohem të bëhem e fortë por deri kur…. “, u shpreh Ardiana Mehmedi.

“Dua të kem një dhomë, dhe të kem ushqim”, tha Belkiza.

Belkiza fle e qetë vetëm kur e ka nënën mbi kokë duke e ruajtur. Nëna Adriana mundohet që t’ia mbaj vajzës shpresat gjallë, se nesër do të jetë më mirë.

“Sikur krejt fëmijët që kërkojnë. I them se do të blej mami, ke durim me durim të gjitha arrihen. Të gjej punë të gjitha, do t’i blejë. Derisa natën fle unë i qëndrojë mbi koke. Nga një anë kushtet nuk janë askund, anën tjetër kushtet ekonomike, shtëpia. Shumë jam e dëshpëruar. Prej 23 vjet veç me heka kamë qenë. Ani unë i kamë kaluar dhe them që çdo e keqe e ka edhe një të mirë, deri tani me këtë shpresë kamë jetuar”, tha Ardiana.

Këto nuk janë hallet e vetme të familjes Mehmeti, ato pak para që i marrin nga pensioni i prindërve, duhet ti japin për anëtarin e tretë të familjes, e cila është me sindrom down.

Adriana nuk kërkon shumë. Do të rehatohej nëse i siguron një kulm mbi kokë vajzës vjeçare.

“Unë ju kisha thënë të gjithëve, të gjithë bamirësve, kush të ketë mundësi, asgjë nuk dua tjetër vetëm një kulm t’ia siguroj kësaj vajze. Këtë breng dua të ja largoj vajzës..”, shtoi ajo.

Numri për kontakt dhe ndihma:

ARDIAJANA MEMED

STOPANSKA BANKA AD SKOPJE

200003227242857 MKD

7200003227243342 EUR

+389-71-913-095