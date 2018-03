Fenomen i rrezikshëm që po i ndodh politikës shqiptare në Maqedoni, të verbuar nga gara për

pushtet se kush i pari bëhet pjesë e Qeverisë. Ne jemi të shqetësuar për këtë çështje”, ka theksuar

kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela në tubimin me mërgimtarët në Zvicër, informon INA.

Sipas tij, ngelet shqetësues përfaqësimi politik i shqiptarëve në Parlament pa ndikim politik. “I tillë

ishte pas zgjedhjeve të 2016, ku në Parlament përfunduam me katër parti politike, asnjëra me peshë

politike reale. Ndërsa tani këto janë shëndërruar në 6 subjekte, duke qenë të coptuar me deputetë,

pa ndonjë peshë politike. Nuk janë rastësi këto çështje.”, theksoi Sela.

Sipas tij, nuk janë të rastësishme zhvillimet brenda opozitës.

“Nuk kanë qenë edhe të mangta përpjekjet që zhvillimet që ndodhin në BESA të ndodhin edhe

përbrenda ASH. Nuk kanë mundur të depërtojnë tek ne për të na krijuar ndarje dhe blloqe të ndara,

sepse e kemi ndërtuar këtë strukturë partiake me shumë mund e sakrificë për një të ardhme më të

mirë”, nënvizoi Sela.

Ai shtoi se fenomeni i rrjedhës së votës shqiptare në partitë shqiptare është shumë i rrezikshëm.

“Jemi të hapur për ti rikthyer këta votues. Një pjesë janë rikthyer. E shfrytëzojmë rastin që edhe ata

të tjerët të kthehen, sepse ky fenomen kishte për qëllim dhe vazhdon të ketë si qëllim që të heshtin

shqiptarët dhe problemet e tyre si popull autokton. Interesi i subjekteve politike maqedonase është

që të prodhohen parti politike me pak ndikime politike dhe sa më shumë të shpërndarë me numra të

deputetëve, që më lehtë të menaxhojnë”, theksoi kreu i ASH-së./lajm