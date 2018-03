Pika doganore kufitare Morinë –Vërmicë, që lidh Kosovën dhe Shqipërinë, nga fillimi i muajit prill do të ketë vetëm një “dritare” për kontroll, shkruan sot Koha Ditore.

Objekti i paraparë për t’iu shërbyer dy administratave doganore, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë, sipas Lulëzim Rafunës, ka përfunduar dhe se me funksionalizimin e tij do të bëhet thjeshtimi i procedurave doganore dhe eliminimi i burokracisë në vendkalimet doganore me Kosovën. Rafuna ushtron funksione zyrtare në dy qeveritë. Është këshilltar i kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, edhe i ministrit të Financave në Qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza