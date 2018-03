Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiç, ka thënë se riformatimi i qeverisë është një prej temave të hapura.

Ministri i Jashtëm, Ivica Daçiç, ka thënë se nuk është kundër riformatimit dhe që nuk ka më shumë fjalë për këtë proces, shkruan RTS.

“Nuk kam fjalë për riformatimin e qeverisë, më së paku unë”.

“Para se gjithash, është e rëndësishme për kryeministren apo mbi gjithçka për presidentin e Serbisë dhe partisë më të madhe”, ka thënë Daçiç.

Rreth mundësisë së shkrirjes së Ministrisë së Jashtme dhe Integrimeve Evropiane, në një, Daçiq është përgjigjur: “Natyrisht, asnjë prej posteve ministrore nuk është i përjetshëm dhe nëse mendoni se do ta kritikojë Jadranka Maksimoviqin, atë nuk do të bëjë, ajo po bën punë e saj mirë dhe do të ishte edhe një ministre e mirë e Punëve të Jashtme”.

Një kolege e Daçiç në qeveri, ministrja e Transportit, Zorana Mihajloviç, ka thënë se riformatimi është i mirë pasi që sjell energji të reja./albeu