Se bamirësia ende gjindet në mesin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës këtë e dëshmon edhe iniciativa për blerjen e një banese për familjen e Bejzadit nga Shoshaja e Epërme e komunës së Preshevës.

Forumi Rinor i Fshatit Rahovicë i komunës së Preshevës mori një iniciativë për grumbullimin e mjeteve financiare për blerejen e një banese për familjen e Bejzadit nga Shoshaja e Epërme e cila jeton në kushte ekstreme të rënda ekonomike. Kjo familje përveç shëtpisë së stërvjetëruar e cila vetën sa nuk ishte shembur, jeton edhe në halle të sëmundjes së dy fëmijëve me nevoja të veçanta.

Por kjo inicitivë u përmbyll për vetëm 18 orë dhe mjetet për blerjen e banesës u tubuan. Për grumbullimin e mjeteve financiare brenda 18 orëve e ka konfirmuar Leotrim Asallni kryetar i Forumit Rinor të Rahovicës.

Në vazhdim ju sjellim postimin e tij të plotë:

Komunikate per opinion e gjere!

Te nderuar vellezer e motra;Forumi Rinor Rahovica me sukses mbylli iniciativen per blerjen e baneses ne Presheve, per familjen e te ndjerit ages Bejzad nga Shoshaja e Eperme!

U deshten vetem 18 ore per tu siguruar te hollat. Shume perfundimtare e siguruar eshte;

13.900 franga

13.790 €uro

Allahu ju shperblefte te gjitheve (donatoret si dhe anetaret e FRR-se) per kontributin tuaj! Per procedurat ne vazhdim me kohe do t’ju njoftojme!

Sinqerisht;

Leutrim Asllani

Kryetar i FRR-se