Kishim pak kohë, që harruam sëmundjen e Fruthit, në Komunën tonë, por me sa duket ky virus nuk po ka të ndalur.

Vetëm sot, në Shtëpinë e Shëndetit Presheva në Preshevë, Reparti i Mjeksisë së Përgjithshme, diagnostikohen 3 raste të reja të virusit Morbili.

Të sëmurët nuk kishin lidhje familjare as që ishin në kontakt mes vete, pra ishin raste të veçanta.

Të sipërpërmendurit janë izoluar dhe derguar për mjekim të mëtejshëm në Qendrën Spitalore të Vrajës.

“Në komunën e Preshevës është shpallë epidemia e fruthit.

Mjekimi më i mirë i Fruthit, është parandalimi. Për të parandaluar sëmundjen, duhet ti njihni shenjat dhe simptomat,të cilat nuk dallojnë shum nga Gripi. Shumë e rëndësishme është ngritja e tempetaturës trupore deri në 40 C. Pas 10 ditëve ne trupin e njeriut, shfaqen formacione të kuqe papulomatoze (që nuk shoqërohen me kruarje).

Prognoza e Sëmundjes është realitivishtë e mirë,por mundë të shfaqen komplikacionet edhe vdekjeprurëse!

Parandalimi i infeksionit është i njejtë me atë të Gripit. Nëse keni shenja të sipërpërmendura,urgjentisht lajmrohuni te mjeku juaj” ka thë për presheva.com Dr.med.Desaret Murati, Kryeshef në repartin e praksës së përgjitshme. (Presheva.com)