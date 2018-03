Kryetari i Komisionit Evropian , Jean-Claude Juncker tha sot në Strasburg se vendet e Ballkanit Perëndimor besojnë më shumë në BE sesa anëtarët e saj dhe ka theksuar se secili partner në rajon duhet të vazhdojë në rrugën e vet të reformave, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit dhe lirive themelore.

Duke kujtuar se ai e vizitoi Ballkanin Perëndimor dy javë më parë, Juncker në seancën plenare të Parlamentit Evropian tha se ishte një udhëtim i paharrueshëm për shumë arsye, por tha se janë më të impresionuar nga pasioni dhe besimi në BE.

Junker ka thënë se ishte një sens i ripërtërirë i besimi dhe shpreson se “një rajon dramatik”, të tilla si Ballkani Perëndimor në mënyrë të caktuar që reformohen nga poshtë larë vetëm që të bashkohen me BE-në, atëherë Unioni duhet të jetë një shtesë e denjë në rajon, transmeton lajmi.net.

“Ballkani Perëndimor në mënyrë të qartë na sheh shumë më tepër sesa shohim ne Bashkimi tonë. Dua të shohë të njëjtën histori në Bashkimin tonë nga 27 anëtarët”, tha Juncker.

Ai shtoi se shumë punë duhet të bëhet në Ballkanin Perëndimor, të gjitha konfliktet bilaterale duhet të zgjidhen dhe uniteti është nevoja më e madhe, njofton Komisioni Evropian.

Juncker theksoi se secili partner me vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojë në rrugën e saj të reformave, veçanërisht kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit, lirive dhe vlerave themelore.

“U thash të gjithë liderëve të rajonit, nuk do të ketë përshpejtim (për BE). Ne kemi vënë thelbin përpara shpejtësisë. Në secilin rast ne do të shqyrtojmë meritat pa afate të përcaktuara”, ka thënë kryetari i Komisionit.

“Megjithatë, u ktheva nga rruga me i bindur se kurrë për një të ardhme të përbashkët. Është një recetë historike për historinë dhe gjeografinë tonë”, shtoi Juncker.