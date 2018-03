Deputeti i Lëvizjes Vetvendosje, Glauk Konjufca në një intervistë ekslusive për Gazetën Lajm ka folur edhe për Ligjin për Gjuhën Shqipe në Maqedoni.

“Unë nuk e kuptoj politikën shqiptare në Maqedoni, e cila nuk kushtëzon pjesmarrjen në qeveri me zyrtarizimin e plotë të shqipes dhe barazimin e saj me maqedonishten”, ka thënë Konjufca. Sipas tij, me këtë ligj gjuha shqipe as nuk avancohet, e lëre më të zyrtarizohet në Maqedoni.

Ai thekson se gjuha shqipe në Maqedoni minimum duhet të ketë statusin e gjuhës serbe në Kosovë.