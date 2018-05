Kanë kaluar më shumë se 10 vjet prejse kryetari i Partisë Liberal-Demokrate, Çedomir Jovanoviç, ishte në Kosovë. Këtë e theksoi fare në fillim, derisa ishte pjesëmarrës në konferencën Perspektiva Evropiane, normalizimi i raporteve mes Prishtinës e Beogradit.

Në këtë konferencë ai ishte i shoqëruar nga zëvendëskryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj.

Gjatë konferencës, ai pyeti përse Prishtina do të donte të formonte Asociacionin e Komunave Serbe nëse edhe Serbia, në anën tjetër, nuk ka respektuar aq shumë marrëveshje që nënshkroi në Bruksel.

“Nuk ka shumë hapësirë për negociata dhe më vjen keq për këtë ngase kemi bërë aq shumë gjëra gabim, saqë e humbëm këtë hapësirë si shoqëri. Por ne duhet të ballafaqohemi me vetveten dhe shpesh e kam thënë edhe në Serbi se lidhur me Kosovën, Bosnjën apo Kroacinë herët ose vonë duhet të ballafaqohemi me veten dhe të gjitha problemet tona rrjedhin nga fakti se si shoqëri nuk jemi të plotë”, ka thënë Jovanoviç.

Jovanoviç konsideron se ne jetojmë në paqe të përkohshme dhe është çështje kohe se kur mund të shpërthejë lufta, andaj anëtarësimi në NATO është i domosdoshëm.

Ai theksoi se gjithmonë ishte kundër marrëveshjeve që do të shkaktonin ndarje në shoqëri sepse, siç tha, është i vetëdijshëm se çfarë pasojash kjo mund të ketë për rajonin. Po ashtu tha se njohja e Kosovës nga Serbia nuk është diçka reale, ngase shoqëria nuk e do këtë.

“Pas të gjithave, Shesheli është ende përcaktuesi më i madh i kritereve në shoqërinë serbe,” theksoi ai.

Ai theksoi se e përkrah dialogun e brendshëm rreth Kosovës, të cilin në Serbi e inicioi vet presidenti por pohon se retorika ka ndryshuar.

“Unë e kam përkrahur marrëveshjen e Brukselit dhe e përkrahi dialogun që po bëhet dhe natyrisht se në disa situata kemi mendime ndryshe por unë shoh në anën tjetër. Shoh se retorika ka ndryshuar dhe sot presidenti s’e ka problem të thotë se u dëgjua me Hashim Thaçin. Por më shqetëson gjendja në të cilën ndodhet shoqëria jonë, e cila nuk e kupton realitetin”, tha ai.

Për më tepër, theksoi se raporti i presidentit aktual të Serbisë ndaj Kosovës është shumë më i mirë sesa i shumë përfaqësuesve të opozitës në Serbi.

Duke komentuar arrestimin e shefit të zyrës së Qeverisë serbe për Kosovën, Marko Djuric, Jovanoviç tha se nuk konsideron që kjo ishte marrëveshje mes dy presidentëve.

Mes tjerash, ai kritikoi edhe Kishën Ortodokse serbe, e cila kryesisht merret me politikë dhe asnjëherë nuk i ka dënuar krimet e serbëve në Ballkan.

Në anën tjetër, zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj pranoi se ndarjet rreth dialogut janë të thella, por tha se marrëveshja për formimin e Asociacionit është kompromis i dhimbshëm, të cilin duhet pranuar.

Hoxhaj po ashtu, shtoi se Prishtina ka mundur të bënte më shumë për integrimin e serbëve në sistemin e Kosovës, por theksoi se ata udhëhiqen aktualisht nga njerëz që janë nën ndikim të individëve në Beograd.

Hoxhaj theksoi se ka vullnet politik në Kosovë që problemet të zgjidhen, por përmendi se kur bëhet fjalë për fazën finale të dialogut, Kosova pret njohjen nga Serbia.