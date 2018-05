Klasa 2/7 me kujdestar dr. Nazmi Z. Mehmeti & Zyra për të rinj në Preshevë shënojn 12 majin – ditën ndërkombtare te infermierisë

Motrat medicinale – teknik është:

✅ kruciale ne sistemin shendetesore

✅ promovuese e shendetit

✅ parandaluese e semundjeve

✅ ndihmojn ne trajtim dhe perkujdesje

✅ gjysma e forces se punes shendetesore

✅ kontakt te afert me pacient

✔ Ata kane nevoje per edukim kualitativ

✔ Mesim per karriere afatgjate

✔ Kushte te mira punes

✔ Mirenjohje

✔ Shendet per te gjithe Per ndere te sensibilizimit te pikave lartcekura eshte marr iniciative nga dr. Nazmi Z. Mehmeti ne bashkpunim me zyren per te rinj te bejn nje aktivitet nje ditor me karakter arsimor – kulturor. Falenderim te vecant per realizimin e vizites: Prof. Dr. Basri Sejdiu drejtor SHSKUK Prof. Dr. Basri Lenjani – shef i qendres emergjente Zyra per te rinj Presheve Kompanijen Graniti Trans Nxenesve dhe prinderit e 2/7, vecanti: Skender Saqipi, Faik Halimi, Ridvan Agushi. Ideatoren e vizites: Dr. Hamide Veliu Mehmeti