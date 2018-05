Hulusi Shabani është një shqiptar i suksesshëm në Zvicër. z.Shabani me prejardhje nga fshati Bushtran, Komuna e Preshevës ka klinikën e tij në Unterengstringen kanton i Cyrihut.

Klinika dentare e Hulusi Shabani nga Bushtrani përbëhet nga dy dentistë, asistentë dhe teknik dentist, ku pacientëve u ofrohet restaurime dentare me cilësi të lartë me çmime atraktive. Klinika përveç ditëve të punës është e hapur edhe ditën e shtunë për klientë.

Hulusi Shabani ka lindur në fshatin Bushtran, shkollēn fillore e kreu nga klasa e parē deri tē katērtēn nē vendlindje dhe nga klasa e pestē vazhdoi nē fshatin Leran. Gjimnazin e kreu nē Preshevë, ndērsa studimet nē Pllovdiv tē Bullgarisē nē “Medicinski Koleg” ku dhe diplomoi me sukses tē lartē.

Pas diplomimit pēr shkak tē rrethanave qē mbizotronin nē ato kohēra nuk mundi tē kyçet nē punē dhe mori rrugēn e gurbetit. Nga viti 1999 jetonē dhe punon nē profesion nē Zurich tē Zvicrrēs. Pas sukseseve që e përcollēn nē profesion nē vitin 2005 hapi High-Tech Dental Labor Dentalfactory i cili ishte dhe vazhdon tē funksionoj mjaftē suksesshēm.

Sukseset vazhduan dukshēm pēr Hulusin ku nē vitin 2017 bēri hapjen e Klinikes ,gjithashtu ēshtē menaxher dhe pronar i klinikēs Dental Zaharztzentrum Engstringen e cila ēshtē e specializuar për: Allgemeine Zahnmedizin, Kinder Zahnmedizin, Oralhirurgie/Weisheitszähne, Zahnimplantate, Parodontologie, Ästhetische Zahnmedizin, Prophylaxe und Dentalhygiene, Teil und Totalprothese, Wurzelbehandlung/endodontie, Invisalign.

“Punën me pacientē e kryejnë specialistët tanë, të cilët punojnë me përkushtim të madhē duke arritur nē nivelin mē të lartë. Për vendasit tonë, të cilët jetojnë nē Zvicër, Zahnarztzentrum Engstringen i bēn thirrje atyre qē kanë probleme me dhēmbē,tē vizitojnē klinikēn mē moderne dhe tē binden me kualitetin dhe profesionalizmin qē ofron kjo klinik, me Spezialistet Master-of-Sience implantalogie, oralchirurgen dhe Kieferorthopaden!”