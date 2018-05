Me rastin e ditëlindjes, Mustafa po merr urime të shumta nga familjarë, miqë e kolegë. Kur jemi te kolegët, sot ata kanë uruar liderin e tyre me rastin e datës së lindjes. Vlora Dumoshi dhe Bajram Gecaj e kanë uruar ish-kryeministrin, duke publikuar imazhe me të. Isa Mustafa u lind më 15 maj 1951 në Prapashticë të Prishtinës. Është i martuar dhe ka dy jemë dhe një vajzë.