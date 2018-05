PROMOVIM I SHKËLQYESHËM I LIBRIT ME MODERIM DHE PIKA MUZIKORE TË NIVELIT TË LARTË ARTISTIK

Shkruan: Xhemaledin SALIHU

Të shtunën, më 5 maj 2018, në sallën e Kuvendit komunal të Preshevës, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në Preshevë organizoi promovimin e librit monografik “Presheva pjesë e pandarë e Lëvizjes kombëtare nëpër shekuj”të Xhemaledin Salihut, profesor, në botim të Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore, ku morën pjesë intelektual, krijues, shkrimtarë, publicistë nga Kosova, Maqedonia,Shqipëria dhe të Luginës së Preshevës.



Moderatore e programit në përurim ishte Arditë Behluli nga TV Presheva.



Shaban Aliu, profesor i muzikës dhe djemtë e tij, Shkodran dhe Gentian Aliu, profesor violine u kujdesën për pjesën muzikore –artistike të programit.

Në fillim të programit Shkodran dhe Gentian Aliu me violinë ekzekutuan kryeveprën e këngëtares të mirënjohur Nexhmije Pagarusha “Baresha”

Moderatorja Arditë Behluli lexoi pjesë nga libri i përmendur dhe në shpallje të programit përshëndeti të gjithë të pranishmitë.

Recensentii i librit Dr. Veton Zejnullahu dha fjalën kryesore lidhur me librin e përmendur: “E pyeta veten, sepse ky është libri i tij i tretë monografik, së pari për Bujanocin me rrethinë, pastaj për fshatin Raincë, i cili qëndron në mes të Bujanocit dhe Preshevës, dhe tash së fundmi edhe për Preshevën duke e pasuruar kështu edhe më shumë krijimtarinë e tij të çmuar por edhe duke na

dhënë neve informacione të reja dhe të vlefshme për këtë pjesë të trungut

tonë kombëtar”, ndërsa Prof. dr. Nebi islami kishte përgatitur enkas një fjalë rasti për librin shkencor popullarizues, si e quajti ai.

Më pastaj, profesorët e violinës, Shkodran dhe Gentian Aliu ekzekutuan veprën klasike “Capricce nr.4” të Winjavskit.

Publicisti nga Bujanoci, Sevdail Hyseni në fjalën e tij u shpreh:” Në librin monografik “Presheva pjesë e pandarë e Lëvizjes Kombëtare nëpër shekuj”, trajtohen tema të rëndësishme nga aspekti gjeografik,toponimik, historik, gjatë kohërave të ndryshme, luftërat dhe rezistenca e Shqiptarëve të Preshevës për liri e drejtësi, trashëgimia kulturore, trashëgimia natyrore, trashëgimia shpirtërore, Karadaku i Preshevës, arsimi, kultura dhe informimi i saj.”

Bilall Maliqi, kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve në Preshevë lexoi shkrimin e gazetarit nga Gjilani, Tefik Selimi, në të cilin thuhet:” Ky intelektual nuk hezitoi të shkruajë apo të mbledhë të dhëna më të ndryshme për ta ndriçuar Preshevën si pjesë e pandarë e Lëvizjes Kombëtare shqiptare nëpër shekujt. Andaj, në projektin e tij madhorë “Presheva pjesë e pandarë e Lëvizjes Kombëtare nëpër shekuj”, është monografia më e plotë gjer më sot e tij e botua ditë më parë në Prishtinë, 2017.”

Publicisti Skender Latifi, i ardhur nga Belgjika foli për librin me një qasje tjetërfare dhe e quajti librin në fjalë njësi etno-kulturore dhe kartë identifikimi për Preshevën.

Në fjalën e rastit, Banush Ymeri, profesor i pedagogjisë nga Prishtina tha: “Në bazë të asaj që pata mundësi të lexoj, fitova përshtypjen se pedagogu dhe punëtori i palodhshëm i arsimit dhe i kulturës, Xhemaledin Salihu, pas një pune këmbëngulëse shumëvjeçare, arriti që punën dhe aktivitetin e tij shkencor, hulumtues, ta përmbledhë në këtë monografi, e cila i tejkalon përmasat e një studimi të llojit të vet.

Lënda e prezantuar në këtë libër voluminoz “PRESHEVA PJESË E PANDASHME E LËVIZJES KOMBËTARE NËPËR SHEKUJ” është një përpjekje serioze e autorit për ta ndriçuar të kaluarën e lavdishme e kësaj treve. Për ta arritur këtë qëllim, shihet autori ka gjurmuar përqindje më të madhe të literaturës, e cila aktualisht njihet, ka kombinuar këto metoda hulumtuese me gjurmime në terren, ka bërë intervista e biseda me njerëz të moshuar të profesioneve të ndryshme, ka gjurmuar sirtarët e arkivave shtetërore të Maqedonisë e të Serbisë, ka konsultuar gazeta, revista, vjetarë e portale, ka bërë hulumtime në ente të caktuara e në arkivat e administratës, në faltore, në objektet e kulturës materiale dhe po thuaj se në të gjitha segmentet e mundshme kërkimore.

Rezultatin e këtyre angazhimeve këmbëngulëse, ai, ia ka nënshtruar metodologjisë së përparuar të punës hulumtuese shkencore, duke i analizuar njësitë e përmbajtjeve të caktuara, duke nxjerrë sinteza të qëndrueshme konstatimesh realiste, duke induktuar pjesët në tërësinë e lëndës, gjithnjë i prirë nga objektiviteti shkencor.”

Më pastaj promovimin e librit e përshëndetën, Agron Isa Gjedia, avokat nga Tirana, kryetar i Shoqatës kombëtare “Bytyçi” Tiranë-Tropojë, Orhan Rexhepi, Demush Berisha dhe dashamiri i librit Aliu.

Xhemaledin Salihu, autor i librit në fjalë përshëndeti të gjithë të pranishmitë në këtë ngjarje kulturore, të cilët me ardhjen e tyre e nderuan autorin, librin dhe madhështuan manifestimin.

Në veçanti përshëndeti Kryesinë e punë në promovim: Dr. Veton Zejnullahun dhe Sevdail Hysenin,publicist, pastaj Z.Agron Isa Gjedian, avokatin nga Tirana, kryetar i Shoqatës kombëtare “Bytyçi”, Prof. Dr. Shefki Selamin, profesor i Universitetit të Tetovës me bashkëshorten Fëllanzën, Z. Nexhat Rexhën, ish drejtor i Gjimnazit në Dardani, delegacionin nga Prishtina, me Banush Ymerin, profesor i pedagogjise,delegacionin nga Gjilani me Gani Krasniqin, profesor, delegacionin nga Bujanoci me Nehat Ramizin, nënkryetar i Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari kulturore, Bilall Maliqin, kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve në Preshevë, Skender Latifin nga Belgjika, Orhan Rexhepin, Demush Berishën, Aliun nga Presheva, TV Preshevën dhe TV Aldin që rregullisht i mbulojnë ngjarjet kulturore të organizuara nga Shoqata dhe autori.

Autori i librit, Xhemaledin Salihu e falenderoi familjen e tij që pati durim shumëvjeçar gjatë shkrimit të monografisë në fjalë, që nga viti 1994, atëherë kur në komunën e Preshevës u formua një Këshill punuus në hulumtimin, mbledhjen dhe hartimin e një monografie mbi arsimin dhe kulturën në Komunën e Preshevës. Në këtë hulumtim dhe vjelje të materialit arkivor, bibliotekar u mblodh jo vetëm material për arsimin dhe kulturën në Preshevë, por edhe material tjetër, i cili është pjesë e këtij libri. Nga materiali i përmendur i mbledhur u hartuan monografitë: Arsimi fillor në komunën e Preshevës dhe Kultura shqiptare në komunën e Preshevës, shkruar nga Xhemaledin Salihu.

Në vazhdim ai falenderoi redaktorin, redaktorin e realizimit kompjuterik dhe bërësin e kopertinës, Prof.dr. Lulzim Lajçin, seksretar shkencor i Institutit Albanologjik në Prishtinë, recensentët Dr. Veton Zejnullahun dhe Dr. Ardian Eminin, Prof.dr. Nebi Islamin, publicistin Sevdail Hysenin, gazetarin Tefik Selimin, Banush Ymerin, profesor i pedagogjise, Skender Latifin, publicist dhe të gjithë ata që e përshëndetën promovimin e librit.

Poashtu, autori i librit falenderoi të gjithë bashkëbiseduesit, informatorët , bashkëpunëtorët dhe të tjerët që u angazhuan në daljen e këtij libri.

Në veçanti falenderoi donatorët e botimit të librit: Këshillin komunal të Preshevës, Qenan Haxhi Vlora Hamdiun nga Kumanova, Fadil Selimin-Presheva, Roland Mechanical corp. NY dhe Alajdin/Abdullah/Ismailin nga Presheva.

Autori falenderoi Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve, me kryetar Shukri Ymerin, i cili ishte donator kryesor i promovimit të librit.

Autori falenderoi profesor Shaban Aliun, me djemtë e tij, Shkodran dhe Gentian Aliun, profesor violine që me pjesën muzikore-artistike ngritën nivelin artistik dhe vlerën e kësaj ngjarjeje.Këta me ekzekutimin e mirëfilltë të muzikës klasike dhe këngës së mirëfilltë shqiptare kënaqën pjesëmarrësit e kësaj ngjarjeje kulturore dhe shkencore për Preshevën dhe më gjërë.

Autori falenderoi moderatoren e shkëlqyeshme në moderimin artistik të programit, Znj. Ardita Behlulin, që me moderaton dhe invencionin e saj ngriti nivelin artistik të programit.

Poashtu, në fund, autori falenderoi të gjithë ata që u kujdesën për nivelin dhe mbarëvajtjen e programit: Argëtim Emini, Fatos Hyseni e të tjerë.

Në fund të programit Shkodran dhe Gentian Aliu me violinë dhe profesor Shaban Aliu me dy këngë:

“Poçari” dhe “Pranvera filloj me dalë” kënaqën pjesëmarrësit e promovimit.

Nikoqiri i promovimit të librit, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore me autorin organizoi një drekë për pjesëmarrësit e manifestimit kulturor në restorantin “Pikollo” ku përsëri me këngë të mirëfillta shqiptare të pranishmitë i kënaqi, i mbushi shpirtësht dhe i argëtoi Shaban Aliu me djemtë e tij:Shkodran dhe Gentian Aliun.

Në fund i falenderoi të gjithë ata që morën pjesë në promovimin e librit tim, që e madhështuat këtë ngjarje kulturore-shkencore me prezencën e Juaj.