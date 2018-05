Bitcoin u kthye nga humbjet e fundit për t’u tregtuar aktualisht rreth nivelit 8,250 dollarë.

Në një ditë të lajmeve pozitive për kriptovalutat, u njoftua dje se shkëmbimi i parë i kriptovalutave do të përdorë teknologjinë gjigante të tregut të aksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NASDAQ që zbuloi planet për të nisur muajin e ardhshëm me një ekskluzivitet me Finance Magnates.

NASDAQ është bursa e dytë më e madhe në botë me kapitalizimin e tregut pas bursës së Nju Jorkut dhe ajo po siguron teknologjinë për të fuqizuar shkëmbimin e ri të kriptovalutave.