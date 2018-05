Klerikët ortodoksë serbë kanë nisur një sulm të ashpër mbi mënyrën se si autoritetet serbe kanë të bëjnë me çështjen e Kosovës, në veçanti akuzojnë Vuçiqin për “tradhti”, duke thënë se po bën kompromise mbi pavarësinë e Kosovës.

Ish-peshkopi në Bosnje, Atanasije Jevtic, tha se “Tito i vogël” tani i ngarkuar për vendin duke iu referuar presidentit Aleksandar Vuçiq, nuk do të këtë sukses, duke shtuar se çdo “kompromis” me Kosovën mbi pavarësinë e saj nga Serbia do të ishte “tradhti e madhe”.

Peshkopi i Kishës Ortodokse serbe në Malin e Zi, Amfilohije ishte më pak i drejtpërdrejtë ndaj Vuçiqit.

“Koha ka sjellë në sipërfaqe njerëz që mendojnë se janë udhëheqës, por nuk e dinë që Mbretëria e Qiellit është e vetmja realitet i kësaj bote. Por serbët në Kosovë dhe Metohi e kanë kuptuar këtë, prandaj ata kanë mbijetuar”, tha Amfilohije.

Klerikët po flisnin të martën rreth Kosovës në Fakultetin e Teologjisë Ortodokse në Beograd, njoftoi gazeta ditore e Danas.