20-vjetori i maturës / Gjenerata ’98, Gjimnazi “Skenderbeu, Preshevë

Të nderuar bashkëmoshatar,

Ju njoftojmë se me dt.: 23.06.2018 (E Shtunë) do të fastohet 20 vjetori i maturës për gjeneratën ’98. Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në këta numra të tel.: +381637337603 (Preshevë)

+38344291815 (Prishtinë)

Pagesa për person është 20 euro e cila duhet të kryhet deri me dt.:18.06.18.

Shihemi!