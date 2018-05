E-recetat do të largojnë recetat e letrës për pacientat me terapi kronike, kjo do të thotë se pacientat nuk duhet të shkojnë më tek mjeku i praksës së përgjithshme një herë në muaj për qëllime që të shkruajnë terapinë, po tani atë do ta bëjnë në 6 muaj, derisa barnat i tërheqin në barnatore.

Pacientat do të vijnë tek mjeku i zgjedhur vetëm në rast nëse ka ndryshime, a përndryshe ilaçet që i marin me rregull shkojnë i tërheqin direkt në barnatore!

Një lehtësim i madh për pacientë e moshuar dhe ata që marin terapi me rregull.

Për këtë ka informuar qytetarët drejtori i shtëpisë së Shëndetit nëpërmjet facebookut të tij personal.