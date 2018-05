Projekti i cili synon fuqizimin e zërit të të rinjve,për një qytetari aktive dhe zë ngritëse!

Të rinjtë tanë tani më mund të bëhen pjesë e Kuvendit,duke përfaqësuar në mënyrë sa më dinjitoze çdo pjesë të Komunës tonë.

Zëri i të rinjëve,tani do të ndëgjohet edhe nga afër.Duke i falënderuar përfaqësuesit e Komunës së Preshevës,të cilët shprehin gadishmëri për t’u ballafaquar me brengat dhe problemet e të rinjve dhe qytetarëve ,si dhe për të bashëkpunar nga afër me të rinjt e Komunës së Preshevës për zgjidhjen e problemeve të ndryshme.

Një mundësi më shumë ku për herë të parë do të themelohet:”Kuvendi i të Rinjëve në Komunë të Preshevës”.

Për një rini aktive dhe të dobishme./Presheva.com/