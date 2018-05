Zyra për të rinj me katër nxënëse të shmt ‘Presheva’ – mjekësi që ndjekin mësimet në klasën 2/7: Nora Musliu, Flaka Çoti, Lisana Ramadani, Jetesa Behluli, Morën pjesë në një tryezë diskutimi të organizuar nga International Organization for Migration (IOM) në qytetin e Vranjës me të gjitha nacionalitetet që jetojn në Sërbi.

Temë diskutimi në GJUHËN ANGLEZE ishte prezantimi i kulturës dhe traditës secili për kombin që i takon. Nxënëset përveç që shkëlqyen në rrjedhshmërin e folurit në gjuhën angleze, poashtu prezantuan në formë dinjitose kulturën dhe traditën Shqiptare. Nxënësit e mjeksësisë po gjejn mënyrën më të mirë, për të nxitur të rinjtë që nesër të jenë qytetarë të mirë dhe profesionistë të suksesshëm. Vetëm me këtë energji dhe përkushtim për mjekësinë mund te ecim përpara! Një bashkpunim i tillë është për të marrur shembull!/presheva.com/ [FOTO]