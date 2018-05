Kryetari i shtetit Serb Aleksandar Vuçiç ka deklaruar se do të japë çdo gjë që të arrihet zgjidhja për Kosovën, ose në kundërtën Serbia do të ketë probleme të shumta.

Ai ka theksuar se Serbia duhet t’i zgjidhë marrëdhëniet me shqiptarët për veten e vet, sepse nëse nuk i zgjidh, do të ketë probleme të shumta.

“Do të na mbyllen dyert e BE-së, nuk do të kem i rritje ekonomike të suksesshme siç e kemi sivjet”, citon beta të ketë thënë Vuçiç.

Ai ka shtuar se me kryetarin e Kosovës Hashim Thaçi ka këmbyer disa fjalë pasi i kishte ftuar kancelarja gjermane Angela Merkel, porse nuk kishin folur për dialogun Beograd –Prishtinë.

Vuçiç ka thënë se për gjetjen e zgjidhjes së Kosovës (politikanë serbë ende mendojnë ose shtiren se Kosova ende nuk është çështje e zgjidhur) duhet të ekzistojë dëshira e dy palëve për arritjen e kompromisit e jo pala tjetër të dërgojë platformë dhe të thotë se nuk është e gatshme për asgjë, sepse, ka shtuar ai, nuk është reale të pritet që Serbia t’i japë të gjitha e të mos fitojë asgjë”.

Ai ka thënë se platformë të tillë ka miratuar qeveria e Kosovës, porse ajo, me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare, nuk është dërguar për miratim në Kuvendin e Kosovës, sepse ajo do t’ua lidhte duart të gjithëve.

“Ndërsa u prekte platformave të tjera, për to tashmë kam folur, disa i kam marrë, por jo ndonjë që do të duhej komentuar gjerësisht për opinionin serb”, ka thënë Vuçiç .

I pyetur për deklaratën e Thaçit se pret që marrëveshja me Serbinë do të arrihet për 6 ose 9 muaj, Vuçiç ka thënë se “ai nuk është nga ata që mund të kufizojnë ndonjë gjë” dhe se kontesti i serbëve dhe shqiptarëve ka filluar shumë kohë para Lidhjes së Parë të Prizrenit e ajo ka qenë para 140 vjetësh “.

“Gjithsesi se do të ketë vazhdim të dialogut me Kosovën, porse për atë dialog duhet të përmbushen disa kushte dhe të shohim së parë çfarë është plotësuar nga Marrëveshja e Brukselit”, ka thënë ai duke akuzuar Kosovën për respektim të marrëveshjeve e duke thënë se “Serbia ia ka respektuar të gjitha”.