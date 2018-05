Polemika vazhdon që nga viti 2016 ndërsa pyetja ishte e thjeshtë, a ka kryetari i PDSH-së dhe ish-kryetari i Komunës së Preshevës Ragmi Mustafa banesa apo prona në Prishtinë a po jo?

Në emisionin interaktiv të emetuar në KTV në prill të vitit 2016, gazetari kishte pyetur kryetarin Mustafa sa a ka ai apo familja e tij prona në Prishtinë. Mustafa ishte përgjigjur 6 herë me “Jo Absolutisht”. Ndërsa ditë më pas subjekti i APN-së që ishte opozitë kishte publikuar dëshmi se kryetari Ragmi Mustafa ka dy banesa në Prishtinë që janë të regjistruar si pronë e djalit të tij.

Kjo polemikë është aktualizuar kur në seancën e katërt të mbajtur në Kuvendin Komunal Preshevë, kryetari i Kuvendit Sami Salihu i kishte thënë kryetarit të PDSH-së Ragmi Mustafa se edhe po ti shitej banesat në Prishtinë nuk do të mund të prishë koalicionin qeverisës në Preshevë.

Dje në emisionin debativ të emetuar në televizionin lokal “Aldi” kryetari i PDSH-së Ragmi Mustafa për herë të parë ka njoftuar publikisht se ai posedon banesa në Prishtinë. “Unë kam banesa në Prishtinë, (është) shumë e natyrshme” ka potencuar Mustafa. Prononcimi i tij lidhur me banesat është kontraverz pasi dy vite më parë kryetari Mustafa kishte kundërshtuar absolutisht banesat si pronë e tij.

Ndërkaq lidhur me rastin kryetari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi ka thënë për presheva.com se “Ja u deshtën të kalojn rreth dy vite, ku Ragmi Mustafa pranoi publikisht se ai ka gënjyer lidhur me pronat e tij në Prishtinë”. “Sidoqoft kjo është një sistematizëm e opozitës së tanishme, ku së bashku me PVD kanë themeluar dhe përforcuar një politikë të shpifjeve, kërncimeve, etiketimeve, denigrimeve dhe shantazhimeve në Komunën e Preshevës” ka potencuar kryetari Arifi. Sipas Arifit “qytetarët e Komunës së Preshevës ndalngandalë do të bëhën dëshmitarë se Ragmi Mustafa dhe Riza Halimi janë një duo e sabotimeve të proçeseve zhvillimore në Komunën e Preshevës për egot dhe interesat e tyre personale dhe klanore”

Ndërkohë Ragmi Mustafa ka arsyetuar pronën e tij në Prishtinë si punë dhe angazhim personal dhe i familjes së tij, gjë që ka arritur me punë shtesë private të i siguroj këto pasuri të paluajtura në Prishtinë. /presheva.com/